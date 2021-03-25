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Дело ПриватБанка: суд назначил подозреваемой 2,7 млн гривен залога

Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) избрал меру пресечения в виде залога для бывшей работницы ПриватБанка. Ее подозревают в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из банка перед его национализацией.

Об этом сообщает пресс-служба ВАСК.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда взыскала с бывшей работницы одного из крупнейших национализированных украинских банков меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 744 тысяч 430 гривен", - говорится в сообщении.

До 25 мая на нее также возложили дополнительные обязательства, среди которых запрет выезжать за пределы Днепропетровской области без разрешения и запрет на контакты с другими подозреваемыми по делу.

Ее подозревают в пособничестве при растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянной в особо крупном размере и в сговоре (ч.2 ст.27 ч.5. ст.191 УКУ).

Напомним, НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка.

Отметим, в феврале экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету объявили подозрение в деле о растрате путем злоупотребления служебным положением.

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