Дело ПриватБанка: суд назначил подозреваемой 2,7 млн гривен залога

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) избрал меру пресечения в виде залога для бывшей работницы ПриватБанка . Ее подозревают в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из банка перед его национализацией.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда взыскала с бывшей работницы одного из крупнейших национализированных украинских банков меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 744 тысяч 430 гривен", - говорится в сообщении.

До 25 мая на нее также возложили дополнительные обязательства, среди которых запрет выезжать за пределы Днепропетровской области без разрешения и запрет на контакты с другими подозреваемыми по делу.

Ее подозревают в пособничестве при растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянной в особо крупном размере и в сговоре (ч.2 ст.27 ч.5. ст.191 УКУ).