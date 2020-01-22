Дело о повреждении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге переквалифицировали

Национальная полиция Днепропетровской области переквалифицировала дело о повреждении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, сейчас данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины, а именно надругательство над могилой или другим местом захоронения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее в полиции отметили, что о повреждении памятника в Центрально-городском районе города Кривой Рог сообщили местные жители 19 января. По данному факту было возбуждено дело по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Позже полиция установила мужчину, который повредил памятник. Во время расследования были опрошены свидетели происшествия, сняты видео с камер видеонаблюдения. К преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. 21 января мужчина был задержан.