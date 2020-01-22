Задержан злоумышленник, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обработали видео с более 50 камер видеонаблюдения

В Кривом Роге задержали злоумышленника, который повредил памятник жертвам Холокоста 19 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Указано, что злоумышленник совершил преступление из хулиганских побуждений. Кроме памятника жертвам Холокоста, нарушитель повредил еще несколько объектов на территории города.

Для задержания подозреваемого полицейские совместно с работниками СБУ обработали видео с более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. Для поисков нарушителя было привлечено 80 сотрудников полиции. В результате проведенных мероприятий сегодня злоумышленника задержали.

Сейчас мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Его задержали в порядке статьи 208 УПКУ. Решается вопрос о вручении нарушителю уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее в посольстве США в Украине выразили надежду на тщательное и оперативное расследование и привлечение к ответственности причастных к акту вандализма.

РБК-Украина писало, что полиция установила мужчину, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Во время расследования были опрошены свидетели происшествия, сняты видео с камер видеонаблюдения. К преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель.