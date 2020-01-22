ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело о повреждении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге переквалифицировали

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 15:10
Дело о повреждении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге переквалифицировали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дело расследуется в рамках уголовного производства, а именно надругательство над могилой

Национальная полиция Днепропетровской области переквалифицировала дело о повреждении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, сейчас данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины, а именно надругательство над могилой или другим местом захоронения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее в полиции отметили, что о повреждении памятника в Центрально-городском районе города Кривой Рог сообщили местные жители 19 января. По данному факту было возбуждено дело по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Позже полиция установила мужчину, который повредил памятник. Во время расследования были опрошены свидетели происшествия, сняты видео с камер видеонаблюдения. К преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. 21 января мужчина был задержан.

Задержан злоумышленник, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге Полиция задержала вооруженную банду за разбойные нападения в Киевской области
Новости Украины Кривой Рогполицияпамятник
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь