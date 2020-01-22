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Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 15:10
Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Справа розслідується в рамках кримінального провадження, а саме наруга над могилою

Національна поліція Дніпропетровської області перекваліфікувала справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляється, зараз даний факт розслідується в рамках кримінального провадження, відкритого за год. 2 статті 297 Кримінального кодексу України, а саме наругу над могилою або іншим місцем поховання.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до п'яти років.

Раніше в поліції зазначили, що про пошкодження пам'ятника в Центрально-міському районі міста Кривий Ріг повідомили місцеві жителі 19 січня. За даним фактом було порушено справу за ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Пізніше поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам'ятник. Під час розслідування були опитані свідки події, зняті відео з камер відеоспостереження. До злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. 21 січня чоловік був затриманий.

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