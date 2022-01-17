Дело Порошенко: суд объявил перерыв на неизвестный срок
Фото: бывший президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Печерский суд Киева объявил перерыв на неизвестный срок по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сегодня суд избирает меру пресечения политику.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Суд объявил перерыв на неизвестный срок. По словам адвокатов, им нужно несколько часов для ознакомления с документами. Точное время судья объявит позже.
Отметим, что судебное заседание началось около получаса назад.
Напомним, сегодня Печерский суд Киева избирает меру пресечения Петру Порошенко.
Ранее источники РБК-Украина сообщали, что прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен.
Отметим, что сегодня в 9 часов утра бывший президент Украины прилетел из Варшавы в Киев.