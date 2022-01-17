ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дело Порошенко: суд объявил перерыв на неизвестный срок

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 января 2022 12:21
Дело Порошенко: суд объявил перерыв на неизвестный срок Фото: бывший президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский суд Киева объявил перерыв на неизвестный срок по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сегодня суд избирает меру пресечения политику.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Суд объявил перерыв на неизвестный срок. По словам адвокатов, им нужно несколько часов для ознакомления с документами. Точное время судья объявит позже.

Отметим, что судебное заседание началось около получаса назад.

Напомним, сегодня Печерский суд Киева избирает меру пресечения Петру Порошенко.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен.

Отметим, что сегодня в 9 часов утра бывший президент Украины прилетел из Варшавы в Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит