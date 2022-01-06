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Дело Порошенко: помимо имущества арестованы активы двух телеканалов

Автор: Сергей Новиков

Печерский районный суд Киева сегодняшним решением об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко наложил арест на активы двух телеканалов. Речь идет о "Прямом" и "5 канале".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его партии "Европейская солидарность".

"Кроме имущества Порошенко судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала"… Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко", - говорится в заявлении.

Отметим, с 2021 года этими телеканалами владеет холдинг "Свободные медиа", до этого владельцем официально числился пятый президент Украины. Холдинг создан медийщиками, журналистами и нардепами, близкими к Порошенко.

Напомним, сегодня суд удовлетворил просьбу Офиса генпрокурора об аресте имущества Порошенко.

Решение принято в деле, где он проходит подозреваемым в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

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Петр Порошенко5 канал