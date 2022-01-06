Справа Порошенка: крім майна заарештовано активи двох телеканалів

Печерський районний суд Києва сьогоднішнім рішенням про арешт майна колишнього президента України Петра Порошенка наклав арешт на активи двох телеканалів. Йдеться про "Прямий" та "5 канал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його партії "Європейська солідарність" .

"Крім майна Порошенка суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи "Прямого" і "5 каналу"... Примітно, що з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку", - йдеться в заяві.

Зазначимо, з 2021 року цими телеканалами володіє холдинг "Вільні медіа", до цього власником офіційно значився п'ятий президент України. Холдинг створений медійниками, журналістами і нардепами, близькими до Порошенка.