Дело о покушении на Шефира передали МВД, - Венедиктова

Расследование дела о покушении на помощника президента Сергея Шефира передадут Главному следственному управлению (ГСУ) МВД. Оперативно-следственные действия продолжаются, и после их окончания будут сделаны выводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову .

По ее словам, сегодня вечером прошло совместное совещание правоохранителей по делу о покушении на Шефира. " Будет создана совместная следственная группа. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, и когда они закончатся - можно будет делать какие-то выводы", - добавила она.

Венедиктова уточнила, что в деле о покушении на помощника президента Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. "На совещании мы решили изменить подследственность и передать дело в ГСУ", - отметила она.

Генпрокурор подчеркнула, что уровень дела о покушении повышается и по нему создаются совместные следственные группы. "Будут у нас находиться следователи Нацполиции и СБУ", - уточнила Венедиктова.