"Плівки Мельниченка" були спецоперацією ФСБ, - Луценко

Фото: Микола Мельниченко (УНІАН)

Генрокурор стверджує, що Росія влаштувала кампанію проти Кучми за його наміри йти в НАТО

Запис переговорів у кабінеті Леоніда Кучми в Адміністрації президента була спецоперацією російських спецслужб. Як передає РБК-Україна, про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Генпрокурор додав, що причиною появи так званих "плівок Мельниченка" (в 2000 році таємно записані колишнім майором Управління держохорони Миколою Мельниченком розмови другого президента Леоніда Кучми, - ред.).

"Я не один так думаю. Дійсно, сьогодні я змушений визнати, що тоді мій і тисяч учасників "Україна без Кучми" романтичний прорив зламати диктатуру був використаний Москвою... Сьогодні, маючи на руках матеріали кримінальної справи, прочитавши їх від кірки до кірки на вихідних, я можу стверджувати, що плівки Мельниченка - це операція ФСБ проти українського президента, який посмів заявити про несміливий, але чіткий рух в НАТО. Все інше було справою мистецтва", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, на так званих "плівках Мельниченка" міститься запис розмови, нібито таємно зробленої в особистому кабінеті на той момент президента Леоніда Кучми. Зокрема, в одному з фрагментів запису людина з голосом, схожим на голос Кучми віддавала наказ людині з голосом, схожим на голос на той час міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, ліквідувати Гонгадзе.