Вовк и другие объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах, - ОАСК

Фото: Павел Вовк (facebook.com/Павло Вовк)

В ОАСК ответили на объявление судей в розыск

Объявленные в розыск глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк и другие судьи находятся на рабочих местах. Ранее в розыск их объявило Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Сообщается, что Вовк, его заместитель и еще трое судей находятся на рабочих местах и ​​продолжают выполнять свои служебные обязанности. Кроме того, подчеркивается, что те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, присутствовали на них.

"Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, как и повесток об их вызове", - говорится в сообщении.

Отметим, НАБУ инкриминирует судьям захват власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Напомним, в июле Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку сообщили о подозрении в вынесении заказных решений и попытке захвата судебной власти.

Позже Печерский райсуд Киева обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать это дело у НАБУ.