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Справа ОАСК має судову перспективу, - Ситник

Понеділок 17 серпня 2020 14:07
Справа ОАСК має судову перспективу, - Ситник
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський, Маріанна Присяжнюк

В рамках розслідування на допит в НАБУ з’являвся суддя Вовк

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що справа Окружного адміністративного суду міста Києва є важливою та має судову перспективу. Сьогодні в рамках розслідування на допит в НАБУ з’являвся голова ОАСК Павло Вовк.

Про це Артем Ситник заявив під час брифінгу.

"Ми розуміємо, наскільки ця справа важлива, наскільки цей суд важливий в системі судоустрою. Подальші дії без прокурорів ми не зможемо продовжити, але, я думаю, що ми переконаємо прокурорів, що ця справа має судову перспективу", - сказав Ситник.

Нагадаємо, НАБУ інкримінує суддям захоплення влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя.

Так, в липні Вовку, його заступнику, п'яти суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зіновію Холоднюку повідомили про підозру у винесенні замовних рішень і спробі захоплення судової влади.

Крім того, раніше в ОАСК повідомили, що Вовк та інші оголошені в розшук судді знаходятся на робочих місцях.

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