Дело Януковича: завтра допросят экс-руководителя штаба охраны бывшего президента

На дальнейших заседаниях допросят Бернацкого и Кобзаря
Завтра, 8 июня, Оболонский районный суд по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросит свидетеля стороны защиты Владимира Павленко, бывшего руководителя штаба охраны беглого президента. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.
"Завтра планируем допросить Владимира Павленко. А на дальнейших заседаниях Бернацкого и Кобзаря", - сообщил адвокат.
Так, 8 июня допрос будет проведен по видеосвязи с территории АР Крым.
На следующих заседаниях из Крыма должны быть допрошены Сергей Бернацкий (закрепленный офицер охраны Службы безопасности экс-президента) и Константин Кобзарь (заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности экс-президента).
Напомним, 6 июня Оболонский районный суд Киева назначил конечную дату судебных прений в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 30 и 31 июля.