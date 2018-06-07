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Дело Януковича: завтра допросят экс-руководителя штаба охраны бывшего президента

НовостиПолитика    07.06.2018 - 15:57
Фото: адвокат Януковича (РБК-Украина)
Фото: адвокат Януковича (РБК-Украина)

На дальнейших заседаниях допросят Бернацкого и Кобзаря

Завтра, 8 июня, Оболонский районный суд по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросит свидетеля стороны защиты Владимира Павленко, бывшего руководителя штаба охраны беглого президента. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"Завтра планируем допросить Владимира Павленко. А на дальнейших заседаниях Бернацкого и Кобзаря", - сообщил адвокат.

Так, 8 июня допрос будет проведен по видеосвязи с территории АР Крым.

На следующих заседаниях из Крыма должны быть допрошены Сергей Бернацкий (закрепленный офицер охраны Службы безопасности экс-президента) и Константин Кобзарь (заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности экс-президента).

Напомним, 6 июня Оболонский районный суд Киева назначил конечную дату судебных прений в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 30 и 31 июля.

Ни один военнослужащий ВМС Украины в референдуме в Крыму не участвовал, - Рапопорт Дело Януковича: суд снова перенес заседание из-за неявки свидетелей
Теги публикации: госизмена, Суд над Януковичем  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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