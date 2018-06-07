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Інтерв'ю

Справа Януковича: завтра допитають екс-керівника штабу охорони колишнього президента

НовиниПолітика    07.06.2018 - 15:57
Фото: адвокат Януковича (РБК-Україна)
Фото: адвокат Януковича (РБК-Україна)

На подальших засіданнях допитають Бернацького та Кобзаря

Завтра, 8 червня, Оболонський районний суд у справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича допитає свідка сторони захисту Володимира Павленка, колишнього керівника штабу охорони президента-втікача. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

"Завтра плануємо допитати Володимира Павленко. А на подальших засіданнях Бернацького та Кобзаря", - повідомив адвокат.

Так, 8 червня допит буде проведено по відеозв'язку з території АР Крим.

На наступних засіданнях з Криму мають бути допитані Сергій Бернацький  (закріплений офіцер охорони Служби безпеки екс-президента) та Костянтин Кобзар (заступник начальника Управління  - начальник Служби безпеки екс-президента).

Нагадаємо, 6 червня Оболонський районний суд Києва призначив кінцеву дату судових дебатів у справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича на 30 і 31 липня.

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Теги публікації: госизмена, Суд над Януковичем  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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