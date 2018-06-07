Справа Януковича: завтра допитають екс-керівника штабу охорони колишнього президента

На подальших засіданнях допитають Бернацького та Кобзаря
Завтра, 8 червня, Оболонський районний суд у справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича допитає свідка сторони захисту Володимира Павленка, колишнього керівника штабу охорони президента-втікача. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.
"Завтра плануємо допитати Володимира Павленко. А на подальших засіданнях Бернацького та Кобзаря", - повідомив адвокат.
Так, 8 червня допит буде проведено по відеозв'язку з території АР Крим.
На наступних засіданнях з Криму мають бути допитані Сергій Бернацький (закріплений офіцер охорони Служби безпеки екс-президента) та Костянтин Кобзар (заступник начальника Управління - начальник Служби безпеки екс-президента).
Нагадаємо, 6 червня Оболонський районний суд Києва призначив кінцеву дату судових дебатів у справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича на 30 і 31 липня.