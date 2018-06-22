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Дело Януковича: защита подала ходатайство о допросе нардепа Артеменко

НовостиОбщество    22.06.2018 - 14:23
Фото: Андрей Артеменко (УНИАН)
Фото: Андрей Артеменко (УНИАН)

Суд над Януковичем перенсли на 26 июня

Оболонский районный суд Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича продолжит рассмотрение дела 26 июня 2018. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Допрос свидетелей запланирован на 26-27 июня. В настоящее время, по мнению суда, сторонам предоставлено равноправную возможность высказаться. Суд по делу объявляет перерыв на 10 часов 26 июня" , - сказал судья.

Кроме того, адвокат Януковича Виталий Сердюк подал ходатайство о допрос народного депутата Андрея Артеменко.

"Защита просит обеспечить допрос в качестве свидетеля Артеменко Андрея Викторовича в рамках международной правовой помощи. Выявлены сведения, имеющие значение для данного уголовного производства. На сайте "Страна.юа" была публикация. В ней Артеменко сообщил, что вызван давать показания большому жюри присяжных в США. Он сказал, что может свидетельствовать о всем, что происходило в Украине во время Майдана", - сказал Сердюк.

Отметим, что в начале 2017 Артеменко получил широкую известность после обнародования информации о "плане" отдать Крым России "в аренду на 100 лет"

Добавим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в пятницу, 22 июня, офицер охраны службы безопасности экс-президента Украины Сергей Бернацкий в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал детали побега Януковича.

Охранник Януковича рассказал, что экс-президент хотел "навести порядок", выехав из Украины Дело Януковича: прокурор считает, что свидетель говорит неправду
Теги публикации: Янукович, Суд над Януковичем  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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