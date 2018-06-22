Справа Януковича: ахист подав клопотання про допит нардепа Артеменка

Суд над Януковичем перенсли на 26 червня

Оболонський районний суд Києва по справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича продовжить розгляд справи 26 червня 2018. Про це заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Допит свідків запланований на 26-27 червня. На даний час, на думку суду, сторонам надано рівноправну можливість висловитися. Суд по справі оголошує перерву на 10 годину 26 червня" , - сказав суддя.

Окрім того, адвокат Януковича Виталий Сердюк подав клопотання про допит народного депутата Андрія Артеменка.

"Захист просить забезпечити допит в якості свідка Артеменка Андрія Вікторовича в рамках міжнародної правової допомоги. Виявлено відомості, які мають значення для даного кримінального провадження. На сайті "Страна.юа" булоа публікація. У ній Артеменко повідомив, що викликаний давати покази великим журі присяжних у США. Він сказав, що може свідчити про все, що відбувалось в Україні під час Майдану", - сказав Сердюк.

Зазначимо, що на початку 2017 Артеменко здобув широку відомість після оприлюднення інформації про "план" віддати Крим Росії "в оренду на 100 років"

Додамо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 червня, закріплений офіцер охорони служби безпеки екс-президента України Сергій Бернацький в суді по справі про держзраду Віктора Януковича розповів деталі втечі Януковича.