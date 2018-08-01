Дело Януковича: заседание продолжится в 17:00

По словам политолога Олещука, ситуация с заменой адвокатов является абсурдной

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 17:00 в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича, поскольку адвокат Виктор Овсянников снова покинул зал суда. Об этом заявил судья Владислав Девятко в зале суда.

"Суд в очередной раз вынужден объявить перерыв. Защитники Януковича наверное не понимают, что не все можно решить за деньги. Суд вновь вынужден объявить перерыв на 17 часов в заседании", - сказал Девятко.

По словам политолога Петра Олещука, ситуация с заменой адвокатов является абсурдной.

"Ситуация такая, что ко дню независимости необходима какая-то победа, поэтому ситуацию нужно форсировать. Такой форсаж очень хорошо может использоваться. Адвокатами Януковича это будет интерпретировано и подано как давление. Ситуация с заменой адвокатов тоже является абсурдным. Я думаю, это будет использовано защитой Януковича, чтобы обращаться в ЕСПЧ", - сказал в комментарии РБК-Украина политолог Петр Олещук.

По его словам, в СМИ уже есть информация будто приговор уже готов, и там Януковичу "дали 15 лет".

"Так вот если будет такой приговор, то это будет использовано адвокатами. В этот раз будут форсировать ситуацию до этого дня независимости. Такая задача поставлена высшим руководством. На день независимости будет произносить речь Порошенко и в качестве подкрепления к речи будет приговор над Януковичем", - добавил он.

Напомним, сегодня, 1 августа, в деле Януковича начались судебные дебаты, оглашенные судьей Владиславом Девятко еще 17 июля.