Справа Януковича: засідання продовжиться о 17:00

За словами політолога Олещука, ситуація з заміною адвокатів є абсурдною

Оболонський районний суд Києва знову оголосив перерву до 17:00 у справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича, оскільки адвокат Віктор Овсянніков знову покинув залу суду. Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко у залі суду.

"Суд вчергове вимушений оголосити перерву. Захисники Януковича певно не розуміють, що не все можна вирішити за гроші. Суд знову вимушений оголосити перерву на 17 годину у засіданні", - сказав Дев'ятко.

За словами політолога Петра Олещука, ситуація з заміною адвокатів є абсурдною.

"Ситуація така, що до дня незалежності необхідна якась перемога, тому ситуацію потрібно форсувати. Такий форсаж дуже добре може використовуватись. Адвокатами Януковича це буде інтерпретовано та подано як тиск. Ситуація з заміною адвокатів теж є абсурдною. Я думаю, це буде використано захистом Януковича, аби звертатися до ЄСПЛ", - сказав в коментарі РБК-Україна політолог Петро Олещук.

За його словами, у ЗМІ вже є інформація начебто вирок вже готовий, і там Януковичу "дали 15 років".

"Так от якщо буде такий вирок, то це буде використано адвокатами. Цього разу будуть форсувати ситуацію до цього дня незалежності. Така задача поставлена вищим керівництвом. На день незалежності буде проголошувати промову Порошенко і як підкріплення до промови буде вирок над Януковичем", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, у справі Януковича розпочалися судові дебати, оголошені суддею Владиславом Дев'ятко ще 17 липня.