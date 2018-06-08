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Справа Януковича: прокурор вважає, що свідок говорить неправду

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 13:01
Фото: суд над Януковичем (РБК-Україна)
Фото: суд над Януковичем (РБК-Україна)

Свідок заявив, що екс-президента "хотіли спалити живцем"

Прокурор у суді у справі щодо держзради Віктора Януковича заявив, що свідок Володимир Павленко в своїх показах "не щирий". Про це в залі суду повідомив прокурор по справі Руслан Кравченко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що в своїх показах свідок не щирий. Він або не пам'ятає, або бреше. Дуже багато його показань не збігаються з показами інших свідків", - сказав Кравченко.

Зазначимо, сьогодні, 8 червня, Оболонський районний суд у справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича почав допит свідка сторони захисту Володимира Павленка, колишнього начальника штабу охорони президента-втікача.

В ході допиту Павленко заявив, що в 2014 році начебто планувався теракт. Він також заявляв, що на Януковича нібито планувався замах.

"Планувалося закидати кортеж Януковича коктейлями Молотова, а потім спалити живцем президента. Планувався замах на вбивство президента. До проведення заходів безпеки залучалося багато людей, і запам'ятати всіх просто важко. Тому прізвище того, хто повідомив мені цю інформацію, я не пам'ятаю. Ті документи, що підтверджують інформацію, мають гриф секретності. Я, отримавши ці дані, відразу набрав Кобзаря і доповів ці дані. Він після цього мене терміново викликав до себе на детальну доповідь. До того часу, як я доповів, уже під'їжджав Добкін, який також володів деякою інформацією про напад на президента", - розповів він.

За його словами, після доповіді Добкіна і Кобзаря, Янукович вирішив звернутися до преси.

Нагадаємо, 6 червня Оболонський районний суд Києва призначив кінцеву дату судових дебатів у справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича на 30 і 31 липня.

Справа Януковича: свідок заявив, що в 2014 році планувався теракт Суд над Януковичем почав допит екс-начальника охорони колишнього президента
Теги публікації: свидетель, Янукович, Суд над Януковичем  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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