В суде по делу Януковича его адвокат Виталий Сердюк отказался заходить в зал заседаний

В Оболонском районном суде Киева, где сегодня, 16 августа 2018 года, рассматривают дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, состоялась схватка. Об этом из зала суда передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в зал судебных заседаний прибыла полиция по вызову адвоката экс-президента Виталия Сердюка. Сотрудники полиции пытались ввести адвоката Сердюка в зал суда.

В свою очередь, Сердюк начал сопротивляться и заявил о нападении на его личность. Второй адвокат Януковича - Богдан Биленко - заявил отвод суду.

"Я заявляю отвод составу суда", - сказал Белов.

Прокурор по делу госизмене экс-президента Януковича Руслан Кравченко пытался зачитать речь дебатов, однако адвокат Сердюк начал его перекрикивать, обвиняя в нарушении прав.

В это время четверо адвокатов перед заседанием суда принесли в помещение суда большие звуковые колонки. В это время председательствующий судья Владислав Девятко распорядился изъять аппаратуру. Также он не позволил Януковичу отказаться от бесплатного государственного адвоката.

"Суд отказывает в заявлении Януковича об отказе от бесплатного адвоката Юрия Рябовола", - сказал Дев'достопримечательностью.

Тем временем, решается вопрос заявления адвоката к полиции. Об отводе суда пока не вопрос не рассматривается. В суде объявлен технический перерыв.

Напомним, Оболонский райсуд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича на заседание 16 и 17 августа для участия в судебных дебатах по делу по обвинению его в госизмене.