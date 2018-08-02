Суд вызвал Януковича на дебаты в деле государственной измены

Новости Общество 02.08.2018 - 20:10
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Заседание состоится 16 и 17 августа

Оболонский райсуд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича на заседание 16 и 17 августа для участия в судебных дебатах по делу по обвинению его в госизмене. Об этом сообщается в повестке, обнародованной на сайте суда.

"Оболонский районный суд Киева вызывает вас в качестве обвиняемого на 10:00 16 августа и 10:00 17 августа", - говорится в повестке.

Суд вызвал Януковича на дебаты в деле государственной измены

Повестка

Отмечается, что повестка направляется на адрес Януковича в Ростове-на-Дону (РФ) и подписано председательствующим судьей Владиславом Девятком.

Напомним, что ранее Верховный суд (ВС) Украины отказался перевести дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях.

Также в делах расстрела активистов на Майдане в феврале 2014 года ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершили. Фактически по всем посадовцам времен президентства Януковича получено разрешения судей на проведение расследования.

 

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Теги:  госизмена,  дебаты,  Янукович,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС