Дело Януковича: суд заслушает Герман после перерыва

Суд объявил технический перерыв до 11:00

Сегодня, 26 июня, Оболонский районный суд Киева принял решение допросить свидетеля защиты Анну Герман, суд заслушает ее после перерыва. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд принял решение допросить Анну Герман в зале суда. Суд объявляет технический перерыв до 11:00", - заявил судья.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что в суд пришла Анна Герман, которая готова давать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.

Напомним, на прошлом заседании был допрошен экс-охранник Януковича Сергей Бернацкий.

Сергей Бернацкий (закреплен офицер охраны Службы безопасности экс-резидента) сбежал вместе с Януковичем в Крым.

Вчера заседание по делу не произошло из-за того, что свидетели не прибыли в суд.