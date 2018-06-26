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Інтерв'ю

Справа Януковича: суд заслухає Герман після перерви

НовиниПолітика    26.06.2018 - 10:53
Фото: засідання суду по Януковичу (РБК-Україна)
Фото: засідання суду по Януковичу (РБК-Україна)

Суд оголосив технічну перерву до 11:00

Сьогодні, 26 червня, Оболонський районний суд Києва ухвалив допитати свідка захисту Ганну Герман, суд заслухає її після перерви. Про це у залі суду заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив допитати Ганну Герман у залі суду. Суд оголошує технічну перерву до 11 години", - заявив суддя.

Раніше, адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що в суд прийшла Ганна Герман, яка готова давати свідчення по справі щодо держзради Віктора Януковича.

Нагадаємо, на минулому засіданні був допитаний екс-охоронець Януковича Сергій Бернацький.

Сергій Бернацький  (закріплений офіцер охорони Служби безпеки екс-резидента) втік разом з Януковичем до Криму.

Вчора засідання у справі не відбулося через те, що свідки не прибули до суду.

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Теги публікації: Анна Герман, госизмена, Янукович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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