Справа Януковича: суд заслухає Герман після перерви

Суд оголосив технічну перерву до 11:00

Сьогодні, 26 червня, Оболонський районний суд Києва ухвалив допитати свідка захисту Ганну Герман, суд заслухає її після перерви. Про це у залі суду заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив допитати Ганну Герман у залі суду. Суд оголошує технічну перерву до 11 години", - заявив суддя.

Раніше, адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що в суд прийшла Ганна Герман, яка готова давати свідчення по справі щодо держзради Віктора Януковича.

Нагадаємо, на минулому засіданні був допитаний екс-охоронець Януковича Сергій Бернацький.

Сергій Бернацький (закріплений офіцер охорони Служби безпеки екс-резидента) втік разом з Януковичем до Криму.

Вчора засідання у справі не відбулося через те, що свідки не прибули до суду.