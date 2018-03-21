Суд отказал в повторном допросе Порошенко в деле Януковича

По словам судьи, ходатайство было совершенно не обоснованным

Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам Виктора Януковича в повторном допросе президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене экс-президента. Об этом в зале суда объявил председательствующий судья Владислав Девьятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил отказать в повторном допросе Порошенко, в связи с тем, что ходатайство абсолютно не обосновано", - отметил судья.

Адвокат Януковича Фозекош просила о повторном допросе президента, мотивируя тем, что заявленный свидетель не явился в зал заседаний в прошлый раз.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 февраля состоялся допрос Порошенко в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Он длился более часа. Суд вынужденно завершил допрос из-за неуместных вопросов стороны защиты.

22 февраля суд также отказал адвокатам Януковича в повторном допросе Порошенко.