Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дело Януковича: суд перенесли на 22 июня

НовостиПолитика    21.06.2018 - 11:09
Фото: суд над Виктором Януковичем (РБК-Украина)
Фото: суд над Виктором Януковичем (РБК-Украина)

Сторона защиты сегодня не обеспечила явку ни одного свидетеля в зал суда

Оболонский районный суд города Киева сегодня, 21 июня, перенес рассмотрение дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 22 июня. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил перенести рассмотрение дела на завтра на 10.00", - сказал он.

Так, сегодня сторона защиты не обеспечила явку ни одного свидетеля в зал суда.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров готов дать показания в суде, и сейчас с ним согласовывают график. Охранники Януковича Бернадский и Кобзарь также готовы свидетельствовать в суде.

Напомним, ранее Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела относительно госизмені Виктора Януковича на 21 июня.

Ранее, 8 июня, Оболонский районный суд допросил свидетеля стороны защиты Владимира Павленко, бывшего начальника штаба охраны президента-беглеца.

В ходе допроса Павленко заявил, что в 2014 году вроде бы планировался теракт. Он также заявлял, что на Януковича планировалось покушение.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что свидетель Владимир Павленко в своих показаниях "не искренен". По его мнению, Павленко говорит неправду, поскольку многие его показаний не совпадают с показаниями других свидетелей.

Суд по делу Крысина снова объявил перерыв
Теги публикации: Янукович, госизмена, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь