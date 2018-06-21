Дело Януковича: суд перенесли на 22 июня

Сторона защиты сегодня не обеспечила явку ни одного свидетеля в зал суда

Оболонский районный суд города Киева сегодня, 21 июня, перенес рассмотрение дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 22 июня. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил перенести рассмотрение дела на завтра на 10.00", - сказал он.

Так, сегодня сторона защиты не обеспечила явку ни одного свидетеля в зал суда.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров готов дать показания в суде, и сейчас с ним согласовывают график. Охранники Януковича Бернадский и Кобзарь также готовы свидетельствовать в суде.

Напомним, ранее Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела относительно госизмені Виктора Януковича на 21 июня.

Ранее, 8 июня, Оболонский районный суд допросил свидетеля стороны защиты Владимира Павленко, бывшего начальника штаба охраны президента-беглеца.

В ходе допроса Павленко заявил, что в 2014 году вроде бы планировался теракт. Он также заявлял, что на Януковича планировалось покушение.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что свидетель Владимир Павленко в своих показаниях "не искренен". По его мнению, Павленко говорит неправду, поскольку многие его показаний не совпадают с показаниями других свидетелей.