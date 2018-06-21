Справа Януковича: суд перенесли на 22 червня

Сторона захисту сьогодні не забезпечила явку жодного свідка до зали суду

Оболонський районний суд міста Києва сьогодні, 21 червня, переніс розгляд справи щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича на 22 червня. Про це оголосив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив перенести розгляд справи на завтра на 10.00", - сказав він.

Так, сьогодні сторона захисту не забезпечила явку жодного свідка до зали суду.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров готовий дати свідчення в суді, і зараз з ним погоджують графік. Охоронці Януковича Бернадський і Кобзар також готові свідчити в суді.

Нагадаємо, раніше Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо держзради Віктора Януковича на 21 червня.

Раніше, 8 червня, Оболонський районний суд допитав свідка сторони захисту Володимира Павленка, колишнього начальника штабу охорони президента-втікача.

У ході допиту Павленко заявив, що в 2014 році начебто планувався теракт. Він також заявляв, що на Януковича планувався замах.

Прокурор Руслан Кравченко заявив, що свідок Володимир Павленко в своїх показах "не щирий". На його думку, Павленко говорить неправду, оскільки багато його показань не збігаються з показами інших свідків.