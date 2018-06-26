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Дело Януковича: Герман заявила, что побег экс-президента был для нее неожиданностью

НовостиПолитика    26.06.2018 - 11:42
Фото: заседание суда по делу Януковича (РБК-Украина)
Фото: заседание суда по делу Януковича (РБК-Украина)

По словам Герман, Янукович не умел ждать

Бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман в зале Оболонского районного суда заявила, что для нее было большой неожиданностью, когда Янукович покинул страну. Об этом Герман сообщила в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я отказалась покидать Киев, уже не помню когда, но бывший президент покинул страну. Это для меня было большой неожиданностью", - сказала Герман.

Она отметила, что хорошо знала намерения Януковича.

"Янукович был прав, но он не умел говорить, правильно говорить. Если бы он умел убедить людей подождать немного. Донецкие не умели говорить с людьми. Он не умел ждать. Приостанавливая соглашение (с ЕС, - ред.), он имел целью выторговать для Украины лучшие условия", - добавила она.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,ранее сообщалось, что сегодня, 26 июня, Оболонский районный суд Киева постановил допросить свидетеля защиты Анну Герман.

Дело Януковича: суд заслушает Герман после перерыва Суд над Януковичем: защита просит заслушать показания Герман
Теги публикации: Анна Герман, госизмена, Суд над Януковичем  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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