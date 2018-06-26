Справа Януковича: Герман заявила, що втеча екс-президента була для неї несподіванкою

За словами Герман, екс-президент не вмів чекати

Колишній прес-секретар Віктора Януковича Ганна Герман у залі Оболонського районного суду заявила, що для неї було великою несподіванкою, коли Янукович покинув країну. Про це Герман повідомила у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я відмовилась покидати Київ, вже не пам'ятаю коли, але президент покинув країну. Це для мене було великою несподіванкою", - сказала Герман.

Вона зазначила, що добре знала наміри Януковича.

"Янукович мав рацію, але він не вмів говорити, правильно говорити. Якби він вмів переконати людей почекати трохи. Донецькі не вміли говорити з людьми. Він не вмів чекати. Призупиняючи угоду (з ЄС, - ред.), він мав на меті виторгувати для України кращі умови", - додала вона.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо,раніше повідомлялося, що сьогодні, 26 червня, Оболонський районний суд Києва ухвалив допитати свідка захисту Ганну Герман.