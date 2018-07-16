Дело Януковича: экс-начальник штаба охраны рассказал, как активисты "хотели убить президента"

Экс-начальник штаба охраны Януковича - Константин Кобзарь - рассказал, как Януковичу удалось сбежать

Свидетель стороны защиты в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины рассказал о том, как активисты хотели "расстрелять Виктора Януковича". Об этом в суде сообщил экс-начальник штаба охраны Константин Кобзарь, перед корреспондент РБК-Украина.

Кобзарь сказал, что в феврале 2014 года он занимал должность главы охраны президента Януковича. Заявил, что со стороны активистов Майдана были попытки блокировки выезда из резиденции президента.

"Блокировались дороги, что является противозаконным. У нас поступала оперативная информация о том, что в штабе Майдана разрабатываются планы о физической расправе над президентом. Мы были обязаны реагировать на это. Поэтому применялся дополнительный комплекс действий. Использовали обычный комплекс защитных действий. Суду уже дали показания мои бывшие подчиненные", - сказал Кобзарь.

Далее свидетель говорит о дальнейших событиях февраля 2014 года.

"19 февраля я получил информацию о том, что 20 февраля у президента состоится встреча с министрами иностранных дел для обсуждения мирного соглашения. Но 19 числа около 9 часов утра мы уехали из резиденции. Через некоторое время мне поступил звонок от Павленко (Владимир Павленко -экс-начальник штаба охраны Януковича, - ред.), он мне сообщил, что на майдане началась стрельба и есть жертвы с обеих сторон. Большое количество активистов выдвинулись к администрации президента. Павленко рассказал, что они подошли к резиденции", - сказал свидетель.

После этого, по его словам, Кобзарь дал команду дезинформировать активистов, что кортеж Януковича будет заезжать через другой вьезд.

"Большая часть сторонников оппозиции убыли к другому входу и это способствовало нам безопасно заехать на территорию президента. Я хочу обратить внимание суда на то, что в тот день, когда он должен был встретиться с лидерами оппозиции, начинается стрельба на майдане. Начинается блокировка вьезда президентского кортежа. Это была попытка как максимум убить президента. Я получил информацию о том, что движение между Новыми Петровцами и Вышгородом было заблокировано. Далее поступило сообщение о выстрелах. Более 20 человек там были. Янукович мне сказал не поддаваться на провокации", - отметил Кобзарь.

Он сказал, что на кортеж далее напали вооруженные боевики с огнестрельным оружием. За километр-полтора до блокпоста руководитель штаба охраны Януковича дал команду сменить маршрут. Таким образом кортеж миновал блокпост.

"Но эти негодяи начали преследовать кортеж. В результате я услышал по радиостанции, что нас обстреливают. Один сотрудник пострадал, как мне доложили и у него был глубокий порез правой руки. В задней двери было несколько пулевых пробоин. Далее, поскольку времени на выезд оставалось немного, я дал команду, чтобы он приводил себя в порядок. За 5-6 часов была попытка сорвать подписание соглашений и убить президента. Дальше у нас были планы по подписанию тех же соглашений. Около 11 часов мы выехали из резиденции, использовали другой резервный маршрут", - рассказал Кобзарь.

Напомним, на предыдущем заседании по делу Януковича бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман в зале Оболонского районного суда заявила, что для нее было большой неожиданностью, когда Янукович покинул страну.