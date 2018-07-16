Справа Януковича: екс-начальник штабу охорони розповів, як активісти "хотіли вбити президента"

Екс-начальник штабу охорони Януковича - Костянтин Кобзар - розповів, як Януковичу вдалося втекти

Свідок сторони захисту в Оболонському районному суді Києва у справі про держзраду екс-президента України розповів про те, як активісти хотіли "розстріляти Віктора Януковича". Про це в суді повідомив екс-начальник штабу охорони Костянтин Кобзар, перед кореспондент РБК-Україна.

Кобзар сказав, що в лютому 2014 року він обіймав посаду глави охорони президента Януковича. Заявив, що з боку активістів Майдану були спроби блокування виїзду з резиденції президента.

"Блокували дороги, що є протизаконним. У нас надходила оперативна інформація про те, що в штабі Майдану розробляються плани про фізичну розправу над президентом. Ми були зобов'язані реагувати на це. Тому застосовувався додатковий комплекс дій. Використовували звичайний комплекс захисних дій. Суду вже дали показання мої колишні підлеглі ", - сказав Кобзар.

Далі свідок каже про подальші події лютого 2014 року.

"19 лютого я отримав інформацію про те, що 20 лютого у президента відбудеться зустріч з міністрами закордонних справ для обговорення мирної угоди. Але 19 числа близько 9 години ранку ми виїхали з резиденції. Через деякий час мені надійшов дзвінок від Павленко (Володимир Павленко - екс -начальник штабу охорони януковича, - ред.), він мені повідомив, що на майдані розпочалася стрілянина і є жертви з обох сторін. Велика кількість активістів вирушили до адміністрації президента. Павленко розповів, що вони підійшли до резиденції ", - сказав свідок.

Після цього, за його словами, Кобзар дав команду дезінформувати активістів, що кортеж Януковича буде заїжджати через інший в'їзд.

"Велика частина прихильників опозиції убутку до іншого входу і це сприяло нам безпечно заїхати на територію президента. Я хочу звернути увагу суду на те, що в той день, коли він повинен був зустрітися з лідерами опозиції, починається стрілянина на майдані. Починається блокування в'їзду президентського кортежу. Це була спроба як максимум вбити президента. Я отримав інформацію про те, що рух між Новими Петрівці і Вишгородом було заблоковано. Далі надійшло повідомлення про постріли. Понад 20 людей там були. Янукович мені з казав не піддаватися на провокації ", - зазначив Кобзар.

Він сказав, ято на кортеж далі напали озброєні бойовики з вогнепальною зброєю. За кілометр-півтора до блокпоста керівник штабу охорони Януковича дав команду змінити маршрут. Таким чином кортеж минув блокпост.

"Але ці негідники почали переслідувати кортеж. В результаті я почув по радіостанції, що нас обстрілюють. Один співробітник постраждав, як мені доповіли і у нього був глибокий поріз правої руки. В задніх дверей було кілька кульових пробоїн. Далі, оскільки часу на виїзд залишалося трохи, я дав команду, щоб він приводив себе в порядок. за 5-6 годин була спроба зірвати підписання угод і вбити президента. Далі у нас були плани щодо підписання тих же угод. Близько 11 години ми виїхали з резиденції, використовували інший резервний маршру т ", - розповів Кобзар.

Нагадаємо, на попередньому засіданні у справі Януковича колишній прес-секретар Віктора Януковича Ганна Герман в залі Оболонського районного суду заявила, що для неї було великою несподіванкою, коли Янукович покинув країну.