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Интервью

Дело Януковича: адвокат заявил об отказе участвовать в процессе экс-президенту

НовостиОбщество    21.03.2018 - 11:39
Фото: Виктор Янукович (УНИАН)
Фото: Виктор Янукович (УНИАН)

При этом суд разъяснил адвокату, что его подзащитный имеет право присутствовать на каждом заседании

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича вновь утверждает, что суд отказывает в участии подзащитного в судебном процессе. Об этом адвокат Виталий Сердюк заявил журналистам перед зданием Оболонского суда Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы будем подавать обращение ко всем международным институтам. Такие обращения уже готовы, потому что слушать это дело под таким давлением уже невозможно. Было отказано Януковичу в том, чтобы принимать участие в этом деле. Было отказано в допросе всех свидетелей стороны защиты. Идет нарушения прав человека полным ходом. Это дело с самого начала было обречено называться уже политическим", - заявил Сердюк.

Адвокат заявил, что сегодня он будет ходатайствовать о допросе Януковича, добавив, что ходатайство уже готово.

При этом Оболонский районный суд в очередной раз разъяснил стороне защиты Януковича, что его подзащитный имеет право присутствовать на каждом заседании.

"Суд принял в очередной раз разъяснить стороне защиты, Виктор Янукович имеет право принимать участие в процессе путем видеоконференции. Для того чтобы обеспечить право Януковича на участие в процессе путем видеоконференции, были предоставлены все технические возможности. УПК не предусматривает письменного документа для подтверждения участия Януковича. Все решения заносятся в журнал", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Прокурор заявил, что Янукович не пользуется своим правом и не принимает участие в судебном процессе.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызывает Януковича на допрос 26 марта 2018 года. 

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Теги: Янукович, Суд
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