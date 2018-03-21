Справа Януковича: адвокат заявив про відмову брати участь у процесі екс-президенту

Захист колишнього президента України Віктора Януковича знову стверджує, що суд відмовляє в участі підзахисного в судовому процесі. Про це адвокат Віталій Сердюк заявив журналістам перед будівлею Оболонського суду Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми будемо подавати звернення до всіх міжнародних інституцій. Такі звернення вже готові, тому що слухати цю справу під таким тиском вже неможливо. Було відмовлено Януковичу в тому, щоб брати участь у цій справі. Було відмовлено в допиті всіх свідків сторони захисту. Йде порушення прав людини повним ходом. Ця справа з самого початку була приречена називатися вже політичною", - заявив Сердюк.

Адвокат заявив, що сьогодні він буде клопотати про допит Януковича, додавши, що клопотання вже готове.

При цьому Оболонський районний суд в черговий раз роз'яснив стороні захисту Януковича, що його підзахисний має право бути присутнім на кожному засіданні.

"Суд ухвалив в черговий раз роз'яснити стороні захисту, Віктор Янукович має право приймати участь в процесі шляхом відеоконференції. Для того щоб забезпечити право Януковича на участь у процесі шляхом відеоконференції, були надані всі технічні можливості. КПК не передбачає письмового документа для підтвердження участі Януковича. Всі рішення заносяться в журнал", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Прокурор заявив, що Янукович не користується своїм правом і не бере участь в судовому процесі.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликає Януковича на допит 26 березня 2018 року.