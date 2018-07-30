Дело Януковича: 30 июля начнутся судебные дебаты

Судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов на прошлом заседании

В суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича 30 июля в 10,00 начнутся судебные дебаты. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Как отмечается, о переходе к стадии судебных дебатов 17 июля объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Отметим, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

Напомним, ранее председательствующий судья Владислав Девятко в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента сообщил, что Виктор Янукович и его адвокаты пропустили уже около 60 заседаний.

На одном из прошлых заседаний был допрошен экс-охранник Януковича Сергей Бернацкий, который сообщил, что сбежал вместе с экс-президентом.