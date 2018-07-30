Справа Януковича: 30 липня розпочнуться судові дебати

Суддя Дев‘ятко оголосив про перехід до стадії дебатів на минулому засіданні

У суді по справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича 30 липня о 10,00 розпочнуться судові дебати. Про це на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Як зазначається, про перехід до стадії судових дебатів 17 липня оголосив головуючий суддя Владислав Дев‘ятко.

Зазначимо, Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Нагадаємо, раніше головуючий суддя Владислав Девятко в Оболонському районному суді Києва по справі щодо держзради екс-президента повідомив, що Віктор Янукович та його адвокати пропустили вже близько 60 засідань.

На одному з минулих засідань був допитаний екс-охоронець Януковича Сергій Бернацький, який повідомив, що втік разом з екс-президентом.