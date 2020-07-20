Дело Новака: три подозрения были объявлены в Польше, одно - в Украине

По делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака были объявлены три подозрения в Польше. Кроме того, одно подозрение объявлено и в Украине.

Об этом заявил на брифинге и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

"Мы объявили одно подозрение, которое польская сторона нам передала, следственные действия продолжаются" - заявил он.

Также директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что подготовленные детективами и прокурорами в Украине подозрения направлены в Польшу для объявления. Аналогично с польскими подозрениями, которые вручают в Украине.

По его данным, у главного подозреваемого двойное гражданство - Польши и Украины.

Кроме того, в НАБУ заявили, что преступные действия начинались на территории Украины, а завершались на территории другого государства.

Напомним, НАБУ совместно с польскими правоохранителями проводили санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши.

Отметим, сегодня в Польше задержали бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины.