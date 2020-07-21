Дело Новака: бывшей советнице также сообщили о подозрении

Экс-советнице бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака сообщили о подозрении в рамках расследования о коррупции и отмывании денег. В деле на данный момент фигурируют 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сейчас по делу сообщено о подозрении 5 лицам - и.о. председателя "Укравтодора", двум гражданам Польши, иностранному гражданину - представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора", а также гражданке Украины - экс-советнице руководителя "Укравтодора".

Работа совместной следственной группы продолжается, исследуются другие возможные эпизоды преступной деятельности на территории Украины, Республики Польша и других стран", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля Новаку в прокуратуре Варшавы выдвинули обвинения: его подозревают в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

По данным прокуратуры Польши, в результате коррупционных схем он получил около 300 тысяч евро.

Отметим, в 2016-2019 годах Новак возглавлял "Укравтодор", но в сентябре подал в отставку, сказав, что получил "новое предложение". Кроме этого он был министром транспорта Польши в правительстве "Гражданской платформы".