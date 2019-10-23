Дело Насирова будет рассматривать ВАКС

Дело в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова рассмотрит Антикоррупционный суд. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении экс-главы ГФС и руководителя департамента ГФС.

"По результатам заседания судом принято решение о передаче указанного производства в Высший антикоррупционный суд Украины", - говорится в сообщении.

Бывший председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре".

Напомним, прокурор по делу Романа Насирова Роман Симкив заявил, что зачитывания обвинительного акта может занять и менее 2 лет.