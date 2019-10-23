Справу Насірова розглядатиме ВАКС

Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

Судом прийнято рішення про передачу вказаного провадження до Вищого антикорупційного суду

Справу стосовно екс-глави Державної фіскальної служби Романа Насірова розглядатиме Антикорупційний суд. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначається, у Шевченківському районному суді міста Києва відбулось судове засідання у справі про обвинувачення ексголови ДФС та керівника департаменту ДФС.

"За результатами засідання судом прийнято рішення про передачу вказаного провадження до Вищого антикорупційного суду України", - йдеться у повідомленні.

Колишній голова ДФС та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова Державної фіскальної служби України протягом ‎2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8 скликання, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Нагадаємо, прокурор по справі Романа Насірова Роман Симків заявив, що зачитування обвинувального акта може зайняти і менше 2 років.