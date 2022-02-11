UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дело нардепа Кузьминых: в заседании по мере пресечения очередной перерыв

Автор: Сергей Новиков

Высший антикоррупционный суд объявил очередной перерыв в заседании по делу народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве. Избрание меры пресечения продолжится 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

"Буду рад вас видеть в понедельник в 12 часов", - сказал следственный судья.

Отметим, избрание меры пресечения для нардепа откладывается не в первый раз. В частности, 7 февраля Кузьминых пришел без паспорта, на следующий день защита потребовала перерыва, чтобы ознакомиться с ходатайством прокуратуры.

Напомним, народного депутата Сергея Кузьминых разоблачили на взятке 28 января 2022 года во время получения более полумиллиона гривен от представителя поставщика медицинского оборудования. Он игнорировал повестки и не являлся в органы следствия, поэтому его объявляли в розыск.

Как полагает следствие, за откат в 30% от сделки он обеспечивал победы определенных поставщиков на государственных тендерах. В частности, для поставок в больницы Житомирской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
коррупцияАнтикоррупционный суд