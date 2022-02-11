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Справа нардепа Кузьміних: у засіданні щодо міри запобіжного заходу чергова перерва

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 16:59
Справа нардепа Кузьміних: у засіданні щодо міри запобіжного заходу чергова перерва Фото: нардеп Сергій Кузьміних (facebook com ze zhytomyr67)
Автор: Сергей Новиков

Вищий антикорупційний суд оголосив чергову перерву в засіданні у справі народного депутата Сергія Кузьміних, якого звинувачують у хабарництві. Обрання запобіжного заходу продовжиться 14 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

"Буду радий вас бачити в понеділок о 12 годині", - сказав слідчий суддя.

Зазначимо, обрання запобіжного заходу для нардепа відкладається не вперше. Зокрема, 7 лютого Кузьміних прийшов без паспорта, наступного дня захист вимагав перерви, щоб ознайомитися з клопотанням прокуратури.

Нагадавши, народного депутата Сергія Кузьміних викрили на хабарі 28 січня 2022 року під час отримання понад півмільйона гривень від представника постачальника медичного обладнання. Він ігнорував повістки і не з'являвся в органи слідства, тому його оголошували в розшук.

Як вважає слідство, за відкат в 30% від угоди він забезпечував перемоги певних постачальників на державних тендерах. Зокрема, для поставок до лікарень Житомирської області.

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