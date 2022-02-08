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Дело нардепа Кузьминых: избрание меры пресечения отложили до 11 февраля

Автор: Юлия Бойко

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по делу народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве. Избрание меры пресечения продолжится 11 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Заседание должно было начаться еще днем, но адвокат просила провести суд по видеоконференции. Судья отказал и вызвал Кузьминых на 16:00.

Народный депутат прибыл, но заседание началось с ходатайства об отводе секретаря. В отводе было отказано, после чего судья объявил перерыв.

Напомним, Кузьминых разоблачили "на горячем" 28 января 2022 года во время получения взятки в размере более полумиллиона гривен. Он игнорировал повестки и не являлся в органы следствия, поэтому его объявляли в розыск.

По данным следствия, он за откат в 30% от сделки обеспечивал победы определенных поставщиков медицинского оборудования на государственных тендерах. В частности, для поставок в больницы Житомирской области.

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