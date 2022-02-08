Дело нардепа Кузьминых: избрание меры пресечения отложили до 11 февраля

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по делу народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве. Избрание меры пресечения продолжится 11 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда .

Заседание должно было начаться еще днем, но адвокат просила провести суд по видеоконференции. Судья отказал и вызвал Кузьминых на 16:00.

Народный депутат прибыл, но заседание началось с ходатайства об отводе секретаря. В отводе было отказано, после чего судья объявил перерыв.