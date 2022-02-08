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Справа нардепа Кузьміних: обрання запобіжного заходу відклали до 11 лютого

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 17:53
Справа нардепа Кузьміних: обрання запобіжного заходу відклали до 11 лютого Фото: нардеп Сергій Кузьміних (facebook com ze zhytomyr67)
Автор: Юлія Бойко

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні у справі народного депутата Сергія Кузьміних, якого звинувачують у хабарництві. Обрання запобіжного заходу продовжиться 11 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Засідання мало розпочатися ще вдень, але адвокат просила провести суд по відеоконференції. Суддя відмовив і викликав Кузьміних на 16:00.

Народний депутат прибув, але засідання почалося з клопотання про відвід секретаря. У відводі було відмовлено, після чого суддя оголосив перерву.

Нагадавши, Кузьміних викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року під час отримання хабара у розмірі понад півмільйона гривень. Він ігнорував повістки і не з'являвся в органи слідства, тому його оголошували в розшук.

За даними слідства, він за відкат в 30% від угоди забезпечував перемоги постачальників медичного обладнання на державних тендерах. Зокрема, для поставок до лікарень Житомирської області.

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