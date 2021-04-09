Дело "Мотор Сичи": в Раде призвали расследовать действия чиновников и договориться с китайцами

Украинские правоохранительные органы должны дать правовую оценку действий всех причастных к ситуации с ПАО "Мотор Сич". Чиновникам не следовало доводить дело до международного скандала и арбитража.

По его мнению, с инвесторами надо договариваться, а если не удалось, то платить компенсацию.

Нардеп также добавил, что санкции не решают проблему, потому что китайские акционеры "Мотор Сичи" уже на пути взыскания с государства Украина ущерба на $ 3,6 млрд за экспроприацию их инвестиций.

"Санкции не останавливают деятельность предприятия, а только частично накладывают определенные ограничения. По моему мнению, это просто открытый шлагбаум для другого государства, чтобы оно в международных инстанциях выиграло и вернуло себе деньги. А власть показала себя просто неспособной защитить инвестора… Кто мешал без санкций встретиться с инвесторами и принять на государственный счет возмещение средств, которые они вложили?" - заявил Мамка.

По его словам, действия Украины по блокированию сотрудничества "Мотор Сич" с китайскими инвесторами подталкивают запорожское предприятие к сотрудничеству с ВПК страны-агрессора по старым схемам.

"Подумаем, какую продукцию и для кого выпускает "Мотор Сич"? Говорят, максимум для РФ. Второй вопрос: если предприятие выпускает продукцию только для РФ и в настоящее время работает, то куда продукция идет? В связи с этим: где [уголовное] производство, где документирование, где задержания? Их нет", - добавил нардеп.

Он также отмечает, что применением санкций Украина подменяет работу следственных органов.

"Уголовные производства есть, просто по ним никто не работает. Рекомендовал бы обратиться в СБУ, в производстве у которой [с 2017 года] есть все материалы. Пусть расследуют и ответят. Если такие санкции введены, то кажется, что правоохранительные органы не отрабатывают возложенные на них государством функции. Тогда давайте все забираем у СБУ и просто отдаем в СНБО. Распустим СБУ и будем санкции клепать", - считает Мамка, и отмечает, что правоохранительные органы Украины должны расследовать деятельность Богуслаева, а также всех государственных структур и их должностных лиц, причастных к блокированию инвестиций китайских компаний.