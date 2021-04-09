Справа "Мотор Січі": у Раді закликали розслідувати дії чиновників і домовитися з китайцями
Українські правоохоронні органи повинні дати правову оцінку дій всіх причетних до ситуації з ПАТ "Мотор Січ". Чиновникам не слід доводити справу до міжнародного скандалу і арбітражу.
Про це в інтерв'ю УН заявив народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка.
На його думку, з інвесторами треба домовлятися, а якщо не вдалося, то платити компенсацію.
Нардеп також додав, що санкції не вирішують проблему, тому що китайські акціонери "Мотор Січі" вже на шляху стягнення з держави Україна збитків на $ 3,6 млрд за експропріацію їх інвестицій.
"Санкції не зупиняють діяльність підприємства, а тільки частково накладають певні обмеження. На мою думку, це просто відкритий шлагбаум для іншої держави, щоб воно в міжнародних інстанціях виграло і повернуло собі гроші. А влада показала себе просто нездатною захистити інвестора... Хто заважав без санкцій зустрітися з інвесторами і прийняти на державний рахунок відшкодування коштів, які вони вклали?" - заявив Мамка.
За його словами, дії України щодо блокування співпраці "Мотор Січ" з китайськими інвесторами підштовхують запорізьке підприємство до співпраці з ВПК країни-агресора за старими схемами.
"Подумаємо, яку продукцію і для кого випускає "Мотор Січ"? Кажуть, максимум для РФ. Друге питання: якщо підприємство випускає продукцію тільки для РФ і зараз працює, то куди продукція йде? У зв'язку з цим: де [кримінальне] провадження, де документування, де затримання? Їх немає", - додав нардеп.
Він також зазначає, що застосуванням санкцій Україна підміняє роботу слідчих органів.
"Кримінальні провадження є, просто за ним ніхто не працює. Рекомендував би звернутися до СБУ, у провадженні якої [з 2017 року] є всі матеріали. Нехай розслідують і дадуть відповідь. Якщо такі санкції введені, то здається, що правоохоронні органи не відпрацьовують покладені на них державою функції. Тоді давайте все забираємо у СБУ і просто віддаємо в РНБО. Розпустимо СБУ і будемо санкції клепати", - вважає Мамка, і зазначає, що правоохоронні органи повинні розслідувати діяльність Богуслаєва, а також всіх державних структур та їх посадових осіб, причетних до блокування інвестицій китайських компаній.
Нагадаємо, 29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.
23 березня президент ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про заходи щодо захисту національних інтересів у сфері авіамоторобудування. Тоді на засіданні Радбезу було вирішено, що завод "Мотор Січ" повернуть "у власність українського народу".
Своєю чергою, китайські інвестори ініціювали міжнародний арбітраж, щоб стягнути з України свої втрати в розмірі $ 3,6 млрд, причому позовна сума постійно зростає.
МЗС КНР надіслав українському уряду ноту протесту, в якій зажадав забезпечити належний захист китайських інвесторів.