Справа "Мотор Січі": у Раді закликали розслідувати дії чиновників і домовитися з китайцями

Українські правоохоронні органи повинні дати правову оцінку дій всіх причетних до ситуації з ПАТ "Мотор Січ". Чиновникам не слід доводити справу до міжнародного скандалу і арбітражу.

На його думку, з інвесторами треба домовлятися, а якщо не вдалося, то платити компенсацію.

Нардеп також додав, що санкції не вирішують проблему, тому що китайські акціонери "Мотор Січі" вже на шляху стягнення з держави Україна збитків на $ 3,6 млрд за експропріацію їх інвестицій.

"Санкції не зупиняють діяльність підприємства, а тільки частково накладають певні обмеження. На мою думку, це просто відкритий шлагбаум для іншої держави, щоб воно в міжнародних інстанціях виграло і повернуло собі гроші. А влада показала себе просто нездатною захистити інвестора... Хто заважав без санкцій зустрітися з інвесторами і прийняти на державний рахунок відшкодування коштів, які вони вклали?" - заявив Мамка.

За його словами, дії України щодо блокування співпраці "Мотор Січ" з китайськими інвесторами підштовхують запорізьке підприємство до співпраці з ВПК країни-агресора за старими схемами.

"Подумаємо, яку продукцію і для кого випускає "Мотор Січ"? Кажуть, максимум для РФ. Друге питання: якщо підприємство випускає продукцію тільки для РФ і зараз працює, то куди продукція йде? У зв'язку з цим: де [кримінальне] провадження, де документування, де затримання? Їх немає", - додав нардеп.

Він також зазначає, що застосуванням санкцій Україна підміняє роботу слідчих органів.

"Кримінальні провадження є, просто за ним ніхто не працює. Рекомендував би звернутися до СБУ, у провадженні якої [з 2017 року] є всі матеріали. Нехай розслідують і дадуть відповідь. Якщо такі санкції введені, то здається, що правоохоронні органи не відпрацьовують покладені на них державою функції. Тоді давайте все забираємо у СБУ і просто віддаємо в РНБО. Розпустимо СБУ і будемо санкції клепати", - вважає Мамка, і зазначає, що правоохоронні органи повинні розслідувати діяльність Богуслаєва, а також всіх державних структур та їх посадових осіб, причетних до блокування інвестицій китайських компаній.