Дело "Мотор Сичи" рассмотрят по сути 26 ноября

Фото: во время судебного заседания (РБК-Украина)

Шевченковский районный суд Киева вернулся к рассмотрению ходатайства адвокатов одной из компании-акционера ОАО "Мотор Сич" о снятии четырех арестов с акций предприятия. На сегодня все процессуальные требования удовлетворены, заседание по сути состоится 26 ноября.

Об этом РБК-Украина сообщили адвокаты, представляющие интересы инвесторов ОАО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания 4 ноября.

Как сообщают адвокаты, на сегодняшнем заседании судья удовлетворил их ходатайство по обеспечению онлайн-трансляции. Таким образом, все желающие смогут проследить за судебным процессом 26 ноября в онлайн-режиме.

Адвокат Алексей Задоенко также сообщил, что стороне защите наконец-то предоставили для ознакомления часть материалов дела.

"Исходя из изученной нами информации, в деле ни компания, ни ее должностные лица не имеют статуса стороны данного уголовного производство. То есть, они ни подозреваемые, ни обвиняемые. Соответственно, претензии к компаниям, которые мы представляем, по нашему мнению, являются абсолютно надуманные", - завил адвокат.

Юристы также в который раз напомнили, что запреты в отношении акций ухудшают финансовое положение АО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, удручающее финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной ухода с предприятия около 8 тысяч сотрудников.

Напомним, предыдущие заседания суда об отмене арестов, назначенные на 21 октября 2020 года, были перенесены на 4 ноября 2020 года и на 10 ноября 2020 года из-за неявки следователя Службы безопасности Украины.

29 октября Киевский апелляционный суд также перенес судебное заседание по делу об арестах "Мотор Сичи" из-за неявки прокурора.

По словам адвокатов компании-акционера, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.

Из-за сложившейся ситуации, в начале сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.