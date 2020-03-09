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Дело МН17: суд может начать еще один процесс, если появятся новые подозреваемые

Новости » Общество     09.03.2020 - 18:29
Дело МН17: суд может начать еще один процесс, если появятся новые подозреваемые
Фото: суд по делу МН17 (РБК-Украина)

Суд решит будут ли подозреваемые проходить в нынешнем судебном процессе, или это будет отдельный процесс

В случае, если прокуратура выдвинет обвинения другим подозреваемым в катастрофе "Боинга" MH17 суд будет решать, будут ли эти люди проходить в нынешнем судебном процессе, или это будет отдельный процесс. Об этом на брифинге по окончанию судебного заседания сказала пресс-судья Окружного суда Гааги Йоланде Вэйнобел.

По ее словам, тем трем обвиняемым, которые решили не появляться в суде, государственный защитник предоставляться не будет. Вэйнобел добавила, что с начала следующей судебной сессии, с 8 июня этого года, защита также сможет подавать ходатайства и возражения, к примеру, о проведении дополнительных расследований обстоятельств дела.

Напомним, ранее нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Судья Стейнхаюс объявил, что в случае, если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие. Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

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Новости Украины МН17
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