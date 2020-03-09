ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа МН17: Суд може почати ще один процес, якщо з'являться нові підозрювані

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 18:29
Справа МН17: Суд може почати ще один процес, якщо з'являться нові підозрювані
Фото: суд у справі МН17 (РБК-Україна)

Суд вирішить чи будуть підозрювані проходити в нинішньому судовому процесі, або це буде окремий процес

У разі, якщо прокуратура висуне звинувачення іншим підозрюваним у катастрофі "Боїнга" MH17 суд буде вирішувати, чи будуть ці люди проходити в нинішньому судовому процесі, або це буде окремий процес. Про це на брифінгу по закінченню судового засідання сказала прес-суддя Окружного суду Гааги Йоланда Вейнобел.

За її словами, тим трьом обвинуваченим, які вирішили не з'являтися в суді, державний захисник надаватися не буде. Вейнобел додала, що з початку наступної судової сесії, з 8 червня цього року, захист також зможе подавати клопотання і заперечення, наприклад, про проведення додаткових розслідувань обставин справи.

Нагадаємо, раніше нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе заявив, що фізична відсутність обвинувачених в залі суду або їх відмова брати участь в судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Головуючий суддя у справі МН17 Хендрік Стейнхаюс заявив, що жоден з обвинувачених не з'явився в суд. Суддя Стейнхаюс оголосив, що в разі, якщо обвинувачені не прибудуть до суду, тоді процес буде проходити in absentia, тобто в їх відсутність. Підозрюваними у справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гиркин і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Відсутність обвинувачених не завадить винести вирок по МН17, - прокурор Справа МН17: у прокуратурі заявили про десятки причетних
Новини України МН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся