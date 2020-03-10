Дело МН17: Пулатова хотят вызвать в качестве свидетеля

Прокуратура Нидерландов предлагает вызвать обвиняемого по делу о крушении рейса МН17 россиянина Олега Пулатова в суд в качестве свидетеля. Об этом сообщил прокурор Тейс Бергер, передает РБК-Украина.

По его словам, сторона защиты Пулатова не исключает того, что он захочет сделать заявление спустя время, хотя пока адвокаты не определились с форматом, как это может быть сделано. Бергер отметил, что прокуратура предлагает вызвать Пулатова в качестве свидетеля по делам других обвиняемых.

Отметим, на первом судебном заседании в Гааге по делу МН17 из четырех обвиняемых - россиян Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко, присутствовали представители лишь одного Пулатова. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд лично.

Также РБК-Украина писало, что председательствующий в окружном суде Гааги судья Хэндрик Стейнхаус заявил, что для вынесения решения в деле о причастности четырех человек к трагедии понадобится более 14 дней.

Напомним, 10 марта отложили проведение судебных слушаний по делу о крушении рейса МН17 до 23 марта. Такое решение было принято в связи с подачей запросов стороны защиты, прокуратуры и адвокатов ближайших родственников жертв катастрофы. Ожидается, что 23 марта суд примет решение по данным запросам.