Прокурор по делу МН17 сообщил о результатах анализа тел членов экипажа

Голландский прокурор Тейс Бергер заявил на суде, который проходил по делу МН17, что в телах членов экипажа сбитого Boeing на востоке Украины были найдены осколки. Один из них был форме бабочки от российской ракеты "Бук".

Об этом сообщает ABC.

По словам прокурора, всего было найдено 29 осколков.

"В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.

Также он добавил, что после судебной экспертизы осколков, было обнаружено сходство с ракетой "Бук" типа 9М38М1.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. Все 298 пассажиров, которые находились на борту самолета, погибли.

Согласно первому техническому расследованию Управления безопасности Нидерландов Boeing сбила ракета с боеголовкой 9H314M. Такие боеголовки состоят на вооружении ВС России, и применяются зенитно-ракетными комплексами "Бук", "Бук-М1" и "Бук-М1-2". Расследовательская группа The Bellingcat заявила, что самолет сбили из ЗРК "Бук", который транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске.

Также Международная расследовательская группа JIT заявила, что к крушению причастен бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин и еще двое россиян.

Напомним, в Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого русскими рейса МН-17 Малазийских авиалиний.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Нидерландах сообщили детали суда по делу МН-17.